Falcao no sería tan ídolo de River Plate como parece: no le perdonan algo y tuvo ‘agarrón’

De a poco llega a su fin la exitosa carrera del goleador histórico de la selección Colombia, Radamel Falcao García. Con 37 años de edad, pensar que su trayectoria se podría prolongar por mucho tiempo más en la élite sería algo erróneo y allí, al terminar la temporada en curso con el Rayo Vallecano donde actualmente está, se podría pensar que una vuelta al fútbol sudamericano o la ida a la MLS que tanto lo ha tentado, no sería una mala opción.

Falcao García no ha tenido la regularidad esperada en los últimos meses con el Rayo Vallecano. - Foto: Getty Images/Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Si bien el ‘Tigre’ ya le demostró al mundo en su momento más importante de carrera, ser uno de los mejores atacantes, finiquitar de buena forma para redondear todo no estaría nada mal. Así las cosas, surge el interrogante de cuál será el equipo perfecto para una despedida a la altura de su proceso como deportista. ¿Millonarios, River Plate, la MLS o alguna otra excéntrica liga?, desde Argentina los hinchas ‘millonarios’ anhelarían que su final de carrera fuera vistiendo nuevamente los colores del equipo de la banda cruzada, aunque parece ser que no todos.

Este lunes, el futbolista cafetero usó su cuenta de Twitter como acostumbra hacerlo para realizar una publicación. En esta, quiso adjuntar una foto suya de hace 18 años cuando se estrenó con el cuadro de Buenos Aires y adicionalmente, colocar este sentido mensaje: “Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de @RiverPlate. Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre”.

Ya han pasado 18 años de mi debut con la camiseta de @RiverPlate . Momento que jamás olvidaré. Cuatro minutos de un partido ante Instituto que marcaron mi vida para siempre. pic.twitter.com/yVZ3iWV1dv — Radamel Falcao (@FALCAO) March 6, 2023

Entre cientos de mensajes positivos que hacían recíproco el amor entre el samario y los seguidores argentinos, hubo uno que generó sorpresa porque desestimó el amor unísono de toda la afición y dejó en duda que fuera tan ídolo como se piensa: “Y se cumplen 18 años que no regresó al club que le dio todo…eso no se perdona tampoco”, dijo un usuario de la plataforma.

Falcao García en River Plate logró la visibilidad para ir a Europa. - Foto: Getty Images

Al parecer, a Falcao no le habría gustado nada lo dicho por este seguidor de River Plate y de inmediato al darse cuenta lo que había escrito, le refutó así: “Yo fui el que quedó libre de River el 30 de junio del 2009 y volví a firmar contrato en julio del mismo año para que River me vendiera a porto y ganara dinero”.

“River te dio todo y está perfecto…pero no me respondes a la pregunta de por qué no volviste en estos 18 años @FALCAO”, terminó diciendo el seguidor en medio del ‘agarrón’ que tuvo con Falcao en Twitter.

Tras esto, cabe recordar que en los primeros días del mes en curso se habló de la salida de Radamel Falcao García del Rayo Vallecano, y que esta podría llegar antes de lo esperado. La prensa española dio a conocer el interés del Johor Darul Takzim (JDT) de Malasia de contar con el colombiano los próximos dos años, y este 2 de marzo, el entrenador del equipo, Esteban Solari, dio a conocer que sí se está trabajando en fichar al delantero colombiano.

El colombiano tuvo la chance más clara de gol ante el Getafe. - Foto: Getty Images

Esteban, hermano de Santiago Solari, exjugador del Real Madrid, afirmó que el dueño del equipo está buscando romper el mercado de fichajes de Malasia con la contratación de quien llegó a ser el considerado el mejor 9′ del mundo, aprovechando que buscaría irse del Rayo Vallecano, donde no ha contado con los minutos de juego deseados la última campaña.

“Sabemos que existe una posibilidad, es algo en lo que nuestro jefe está trabajando. Todavía estamos esperando, no puedo decir más, nuestro jefe decidirá sobre Falcao”, afirmó el entrenador del JDT, en declaraciones de las que hizo eco el medio de comunicación The Malaysian Reserve, el pasado 2 de marzo.