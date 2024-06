Fastidio de Mbappé le da la vuelta al mundo en la Euro 2024: toda la reacción quedó en video

Mbappé entrenó portando una máscara el jueves y el entrenador Didier Deschamps se sentía optimista de que estaría disponible. Pero Deschamps evidentemente decidió que no valía la pena arriesgar a Mbappé en un duelo en que su equipo no estaba obligado a ganar.

Explota polémica en la Eurocopa 2024; reclaman ‘robo’ en el partido de Países Bajos vs. Francia

Dos videos difundidos en redes sociales, fueron claves para que se evidenciara la calentura que tenía por estar tan cerca de aportar a sus compañeros, pero no poder hacerlo debido a la afectación en la nariz que lo reduce físicamente.

En una primera grabación, se le vio al medio tiempo del juego quitándose la máscara que era obligado a tener. Con un evidente fastidio, se sacó de su cara el elemento y dio muestras de no sentirse a gusto portando eso en su rostro.

Pero, el momento cumbre en el que se le vio estar salido de casillas por no poder jugar, se dio hacia el término del compromiso, justo al minuto 87, en donde veía que los suyos no podían anotar, que se les escapan tres puntos y que no podía hacer nada para evitarlo.