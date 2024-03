Fichaje de América de Cali viene con problema “crónico” que pone en alerta a la afición

No hay un solo flanco desde el que no le estén apuntando al América de Cali por estos días, si no es por su presente deportivo, es su técnico quien se encuentra en el ojo del huracán. En busca de mejorar la actualidad del equipo, en las últimas horas surgió una noticia y ya está siendo fuertemente criticada, aun cuando no se ha hecho ni siquiera oficial.