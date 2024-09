Figura de la Selección Colombia hizo jugada clave para su futuro

El guardameta de 35 años de edad, logró culminar sus estudios universitarios por la vía de la virtualidad, debido a que se encuentra en México jugando profesionalmente, pese a que no pudo estar en la ceremonia de grados, la universidad le rindió un homenaje por su logro.

El padre de Camilo Vargas asistió a la ceremonia y recibió el diploma por su hijo, ya que el portero, exjugador de Independiente Santa Fe, no poder estar presente en el evento debido a sus compromisos profesionales.

“La vida más que los colores”, emotivo video de la Dimayor ante los desmanes en el Nacional vs. Junior

Defensa de la Selección Colombia es comparado con Van Dijk

“Creo que Sánchez es mejor defensor que Dijk. En Inglaterra, los defensores juegan regionalmente y no cambian de posición. No entran en las filas de lateral derecho o lateral izquierdo. Siempre ocupan una posición en el centro. Generalmente juegan lentamente. Interceptan el balón en el centro porque están bien físicamente. Pero fallan cuando tienen que abrirse. Van Dijk tuvo dificultades contra el Barış Alper Yılmaz en el partido nacional entre Turquía y Holanda”, contó Cetin.

El exjugador agregó que, “Sánchez está en el juego. Tiene nivel, juega en un área más amplia y no echa de menos a la gente. Está haciendo un trabajo mucho más difícil. Es muy bueno con el balón. Sánchez es mucho mejor defensor que van Dijk. No importa si es el Liverpool. Por ejemplo, Sami Hyypia vino a Turquía y no gustó. Así que Sánchez es mejor que van Dijk y muchos defensores en la Premier League”, sentenció.