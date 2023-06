Figura de Millonarios avisó a Nacional en caso de penales para definir el campeón de Liga: “no hay miedo”

El pasado miércoles, 21 de junio, se llevó a cabo el primer juego por la gran final del fútbol colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios. En el Atanasio Girardot todo acabó en un tímido empate que dejó bastante molesta a la afición local, mientras que para los azules que acompañaron a su equipo en Medellín pudo haberse tratado de un gran botín para terminar cerrando la serie en Bogotá el próximo sábado.

Entre las sorpresas más importantes de la previa del juego estuvo el planteamiento de Millonarios, que tuvo a Jader Valencia como inicialista al lado de Leonardo Castro para el ataque. Este movimiento inesperado del entrenador samario al servicio de los azules le terminó dando un aporte sumamente bueno a las acciones ofensivas, tanto que fue Valencia quien terminó siendo la figura de los suyos.

El jugador entregó sus impresiones de lo acontecido en el primer juego por el título, agradeciendo de antemano a quienes le brindaron la confianza para ser del once inicial en la finalísima: “Fue un partido muy aguerrido, de ida y vuelta. Debo darle las gracias al profe y a los muchachos por la confianza, porque hoy me tocó ser titular”.

Jader Valencia en la gran final ida de Liga BetPlay 2023-I. - Foto: Prensa Millonarios

“Más que un grupo de amigos, somos una familia; desde el departamento médico, pasando por los utileros y hasta los compañeros que nos brindan el desayuno. En Bogotá vamos a darlo todo, para buscar el objetivo que siempre hemos querido buscar”, dijo sobre el buen ambiente que se vive en el equipo tras el 0-0 en Medellín.

🔵🎙️ “Más que amigos, somos una familia” Jader Valencia pic.twitter.com/5TNGKNMDd7 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 22, 2023

Sobre la adaptabilidad que tiene el equipo para jugar según lo propuesto por el entrenador, aseguró que se adueñaron de ello en la charla previa y salieron por el resultado a favor: “El planteamiento nos sorprendió un poco, pero no cambió en nada nuestro estilo y la idea que veníamos a proponer. Es algo irrelevante”.

Aunque Millonarios se mostró superior a su rival, dictaminó que son conscientes de que hay situaciones por analizar para dar el golpe certero por el título en Bogotá: “Siempre hay cosas que corregir y que debemos mejorar. Tenemos dos días para trabajar las falencia y cambiar lo que fallamos”.

El ‘amuleto’ de los azules exaltó también su trabajo y la buena racha que tiene vistiendo la casa de Nacional, donde siempre complica o termina marcando goles: “Todos los campos son iguales. Nacional es un buen equipo, así como todos los que tenemos en competencia; de momento, siempre que vengo acá me va bien, entonces me siento afortunado por eso”.

Millonarios y Nacional contarán con los jugadores de Selección Colombia en la vuelta de la gran final. - Foto: Dimayor

Sobre posibles cambios para el juego de vuelta que dicten que para esa oportunidad no sea titular, afirmó que hay confianza en los que integren la plantilla para realizar la mejor labor posible: ”Todos los compañeros están dispuestos a jugar y al que le toque siempre va a dar lo mejor en el campo. No es mi primera final, entonces no tenía tantos nervios”.

Entre sus declaraciones más ‘picantes’ tras la primera final, el atacante se atrevió a sentenciar a Nacional sobre no tener miedo alguno en caso de que la definición se vaya a los penales: ”Nosotros después de cada entrenamiento estamos practicando penaltis y si me toca, sé que voy a tener el apoyo de todo el grupo, entonces no hay miedo”.

Alberto Gamero, DT de Millonarios, en la rueda de prensa antes de la final ante Atlético Nacional. - Foto: Win Sports

Alberto Gamero también fue consultado por esa instancia y demostró sentirse confiado en caso de darse: “Este es un equipo que todos los días entrena eso, practicamos todos los días penaltis, hay jugadores que tienen mucha confianza en eso. Yo vi el equipo muy humilde en el camerino, con los pies sobre la tierra. En esto hay que buscar todo, si son penaltis, son penaltis, o por la vía directa mejor”.