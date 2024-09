Filtran el nombre del nuevo técnico que llegaría al Deportivo Cali, en reemplazo de Hernán Torres

La gota que rebosó la copa fue la derrota contra Fortaleza en la ida de los octavos de final de la Copa Betplay (1-0), un resultado que no influye en la lucha por la permanencia en primera división, pero significa ‘campanazos’ de alerta para el cuerpo técnico de Hernán Torres.

Su respuesta solo sirvió para sembrar una profunda incógnita entre la hinchada: “Yo lo que he hecho es trabajar y seguir trabajando. Estamos prestos a la decisión del comité ejecutivo”, dijo en rueda de prensa.

“El hincha tiene la razón en todo lo que exige o pide. ¿Qué se le puede decir al hincha cuando su equipo no gana y sigue perdiendo? Nosotros bregamos por trabajar cada día con convicción y seguridad, pero lastimosamente estamos en esa racha en la que se trabaja, pero no se logran los resultados. Llevo tres meses en el equipo, y aunque se ha ejecutado el trabajo, no se ha mostrado en los resultados”, reconoció.