Hernán Torres anunció decisión con su futuro, tras nuevo papelón del Deportivo Cali en Copa

Deportivo Cali acumuló su sexto partido consecutivo sin ganar por todas las competencias, luego de caer en Bogotá frente a Fortaleza por la ida de los cuartos de final de la Copa Betplay 2024.

El conjunto ‘azucarero’ estuvo cerca de sacar un empate en el estadio Metropolitano de Techo, al occidente de la capital, pero Sebastián Ramírez apareció al minuto 84 con el único gol del partido.

Fortaleza ya había vencido al Deportivo Cali el pasado 29 de julio por la fecha 3 de la Liga Betplay, partido que se disputó en el Olaya Herrera durante los preparativos para el Mundial Femenino Sub-20.

Aunque el resultado de este martes no influye en la tabla del descenso, sí es un ‘campanazo’ de alerta para el cuerpo técnico de Hernán Torres, que ‘tambalea’ al borde del abismo.

El joven jugador del Deportivo Cali, Juan Cantillo, se lamenta por la derrota que sufrió su equipo, ante Fortaleza en Bogotá. | Foto: Colprensa - Catalina Olaya

Hernán Torres no va a renunciar

En rueda de prensa le preguntaron al técnico tolimense si había pensado en la opción de renunciar a su cargo como timonel del Deportivo Cali, sin embargo, su respuesta dejó claro que solo se irá si así lo decide el presidente Humberto Arias.

“Yo lo que he hecho es trabajar y seguir trabajando. Estamos prestos a la decisión del comité ejecutivo”, señaló.

Lo que sí admitió Torres es que el hincha tiene derecho a estar molesto por la falta de resultados. “El hincha tiene la razón en todo lo que exige o pide. ¿Qué se le puede decir al hincha cuando su equipo no gana y sigue perdiendo? Nosotros bregamos por trabajar cada día con convicción y seguridad, pero lastimosamente estamos en esa racha en la que se trabaja, pero no se logran los resultados. Llevo tres meses en el equipo, y aunque se ha ejecutado el trabajo, no se ha mostrado en los resultados”, dijo.

Cali todavía tiene ahorros para soñar con la permanencia en primera división, pero su situación está al límite de agravarse si no llegan las victorias. Este sábado regresan a Palmaseca para recibir a La Equidad en un partido clave para recobrar la confianza, aunque tendrá la plaza sancionada por los desmanes que se presentaron en el último juego de local.

“En mi experiencia como técnico, siempre pensé que el trabajo salva a uno, y por eso no he dejado de trabajar, ni mi grupo tampoco. Hemos trabajado y luchado. Ustedes han visto que hemos cambiado todo, pero estos son momentos de dificultad que pasamos. Intentamos por todos los medios, y cuando me llamaron, sabía que sería difícil. Y sigue siendo difícil”, sentenció.

Profesor Hernan Torres: Continúa en el Cali.



Si señor. pic.twitter.com/CqVTgFbB0N — Carlos Andres Alvarez Z. (@PeriodistaUnido) September 18, 2024

¿Qué dice la dirigencia del Deportivo Cali?

Antes del partido frente a Fortaleza, el presidente Humberto Arias habló para El País y dio su veredicto sobre el futuro del banquillo si los resultados no empiezan a aparecer.

“Yo soy la cabeza de esta institución y soy el responsable de lo que pase, no voy a echarle solo la responsabilidad al ‘profe’ Hernán. Esto es de resultados, como en cualquier empresa a uno lo miden por los resultados, y si no los hay, toca buscar cambios significativos”, avisó.