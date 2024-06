Filtran estadios en los que no jugaría Falcao García cuando llegue a Millonarios; hay sorpresas

De esta manera, las ciudades y estadios en los que no jugaría Radamel Falcao son Bucaramanga (Américo Montanini), Pereira (Hernán Ramírez Villegas), Montería (Jaraguay), Envigado (Polideportivo Sur), Ibagué (Manuel Murillo Toro) y Pasto (Libertad) . Se espera confirmación oficial sobre este tema.

Palabras de Radamel Falcao en una entrevista

La importancia de su papá y su esposa. “Mi papá fue el que me transmitió esta pasión por el fútbol, fue mi referente para querer ser jugador profesional y fue mi primer entrenador, el que me animó y a través del ejemplo como deportista me enseñó la ética profesional. Y mi esposa, desde muy joven estamos juntos, ha vivido casi toda mi carrera, como momentos altos y bajos, así que muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por la familia”, dijo en Win Sports.