Filtran fecha en la que presentarían a Falcao como nuevo jugador de Millonarios; hay una sorpresa

Como bien se sabe, desde hace varios días Millonarios FC, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano, y Radamel Falcao García, histórico centrodelantero de la Selección Colombia de Mayores, negocian para vincularse a partir del segundo semestre del presente año.

De acuerdo con lo que se conoce hasta el momento, la negociación avanza en términos positivos y todo parece indicar que el exjugador del Porto de Portugal, el Mónaco de Francia, el Atlético de Madrid de España, el River Plate de Argentina, el Manchester United y el Chelsea de Inglaterra se vestirá con los colores del equipo azul de la capital del país.

Sobre este tema, precisamente, en las últimas horas se filtró la fecha en la que Millonarios, de cerrar el fichaje de Falcao García, presentaría al experimentado atacante. De acuerdo con Alexis Rodríguez, periodista de Win Sports, el ‘tigre’ sería presentado en los primeros días del mes de julio.

Cabe mencionar que hay una sorpresa para algunos en el posible anuncio y llegada de Falcao al equipo que es dirigido por el profesor Alberto Gamero. Esta es que Cerveza Andina, además de los patrocinadores, se une para hacer posible el arribo de Radamel.

En los primeros días de julio se resolvería del todo los detalles con Falcao y se anunciaría su llegada al club Embajador



Equipos legales de ambos bandos trabajando para que se dé



Palabras de Falcao en una reciente entrevista

Millonarios o River: “Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo, prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao en Win Sports.

No jugar el Mundial de Brasil 2014: “Sin duda alguna, muy difícil el momento. Había soñado siempre con ir a un Mundial, había aportado mucho durante el proceso en esa eliminatoria y perderlo era inexplicable en ese momento. Muy difícil digerir esa situación, muy complicada porque ya nadie te iba a asegurar que ibas a poder estar en un Mundial”.

Su papá y su esposa: “Mi papá fue el que me transmitió esta pasión por el fútbol, fue mi referente para querer ser jugador profesional y fue mi primer entrenador, el que me animó y a través del ejemplo como deportista me enseñó la ética profesional. Y mi esposa, desde muy joven estamos juntos, ha vivido casi toda mi carrera, como momentos altos y bajos, así que muy agradecido por todo lo que ha hecho por mí y por la familia”.