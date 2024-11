Filtran “negociaciones” con Luis Díaz: sueltan bombazo de última hora sobre el colombiano

“ Estamos casi en diciembre y todavía no he recibido ninguna oferta para quedarme, así que probablemente estoy más afuera que adentro . No está en mis manos”, manifestó el experimentado atacante egipcio hace unos días.

“A Konate y Díaz les han dicho que van a ser traspasados y están contentos. Por lo tanto, creo que esos dos se van a resolver. No creo que ninguno de los dos esté muy lejos, para ser justos, no hay problemas graves. No me sorprendería que fuera antes de Navidad, pero después de enero podría ser un poco más realista”, agregó.