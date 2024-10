France Football responde al Real Madrid y desvela una de las razones por las cuales Vini no ganó

Un día después de la entrega del Balón de Oro 2024 sigue la polémica por la decisión de entregarle el prestigioso galardón a Rodri del Manchester City y no a Vinicius Jr del Real Madrid.

Esta controversial elección generó bastante molestia en el club merengue, quien emitió un fuerte comunicado dirigido a la organización de France Football, “El Balón de Oro deja de existir para nosotros”.

La ceremonia del Balón de Oro se celebró en París, Francia. | Foto: AP

En charla con la AFP, el Real Madrid aseguró de que si el delantero brasileño no era el ganador, la otra opción debería ser Daniel Carvajal. “Si los criterios del premio no proclaman ganador a Vinícius, esos mismos criterios deben proclamar ganador a Carvajal”, indicó.

“Como esto no ha sido así, es obvio que Balón de Oro-UEFA no respeta al Real Madrid. Y el Real Madrid no está donde no se le respeta”, agregó.

Terminada la ceremonia, que dejó a Rodri como el gran ganador de la gala, el redactor jefe del evento le respondió a Vinicius y al Real Madrid en la televisión de L’Équipe sobre las quejas por no ganar el Balón de Oro.

Vicente Garcia, el jefe redactor de France Football, explicó una de las razones por las cuales el jugador de Brasil perdió ante el español y dejó entrever que a Vinicius le perjudicó la presencia de Bellingham y Carvajal, sus compañeros en el Real Madrid.

“Evidentemente, Vinicius seguramente sufrió la presencia de Bellingham y Carvajal en el top 5 porque, matemáticamente, eso le quitó algunos puntos. Esto también resume la temporada del Real Madrid, que llevó entre 3 y 4 jugadores y los jurados repartieron sus decisiones entre ellos, lo que benefició a Rodri”, explicó Vincent Garcia.

El alto directivo también explicó que tras la charla con el Real Madrid sintió mucha presión por el club español.

“Tuve mucha presión del Real Madrid, pero, como ocurre con otros clubes, siempre fui claro, justo y quizás mi silencio los llevó al límite. Pero fue igual que con los demás. Quedé muy desagradablemente sorprendido con su ausencia”.

Por otro lado, Garcia lamentó que el equipo de Madrid esté hablando de engaños. “Fuimos muy claros con ellos y con todos los demás clubes. Este año, el ganador y el galardonado no iban a ser notificados. Pensé que todos habían aceptado, pero en el último momento, no sé por qué, quisieron cambiar la regla. Cuando el Real Madrid tomó su decisión, no estoy seguro de que no hubiera habido una parte de desengaño”.

L’Équipe criticó ausencia del Real Madrid en la gala del Balón de Oro

L’Équipe, dueño de France Football, publicó una editorial firmada por Vincent Duluc en la que lanzó duras críticas al Real Madrid por la decisión de no acudir a la gala del Balón de Oro 2024 tras filtrarse la noticia de que Vinicius Jr no sería el ganador del galardón a mejor jugador de toda la temporada.

Florentino Pérez, blanco de las críticas por la ausencia del Real Madrid a la gala del Balón de Oro | Foto: Getty Images

“Una derrota electoral y una derrota moral”, así tituló Dulac su editorial, en la que lanzó duras críticas a la directiva del cuadro merengue.

“El Real Madrid, que no acepta que no se sepa de antemano el ganador, ni que no sea él, acabó negándose a venir por el rumor de la derrota de Vinicius, tomando como rehén a sus otros ganadores, Carlo Ancelotti y Kylian Mbappé, en particular”.