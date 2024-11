Fredy Guarín confesó por qué en su momento salió del Inter de Milán rumbo a China: “hay que sacarlo de aquí ya”

“ Yo llevaba mis amigo de Italia, de Colombia; yo llevaba mi parche para China, imagínese. 16 personas me llevé una vez armar mi grupo allá. Yo no no tenía noción de la plata, yo ganaba mucho dinero, a mí la plata ni me entraba a la cuenta allá, yo la mandaba toda para Europa y yo vivía con los premios” , agregó en Los Informantes.

El exjugador también narró en Los Informantes que, en una noche, podía tomarse entre 60 yo 70 cervezas. “Llega la pandemia y no había grupo, no había fútbol, no había temor. Yo agarraba y me iba para la favela. Ya estaba con cualquier chica. Me abandoné por completo. Borracho me iba parala favela a buscar peligro. Yo le decía en su momento adrenalina a ver armas, movimiento. Yo no medía riesgo”, agregó Guarín en el medio citado anteriormente.