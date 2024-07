Fuad Char rompió el silencio sobre el fichaje de James Rodríguez a Junior: contó toda la verdad

James Rodríguez busca equipo tras acordar la rescisión de su contrato con São Paulo. Aunque el elenco brasileño todavía no ha hecho oficial la salida del mediocampista colombiano, es casi un hecho que vestirá otra camiseta en la próxima temporada.

James ya le dijo que no a Boca Juniors y también ha descartado sondeos de clubes brasileños, lo que hace mucho más difícil que pueda volver al fútbol colombiano a enfrentarse con Falcao y David Ospina.

No obstante, en las últimas horas surgió una versión que apuntaba al interés del Junior de Barranquilla por dar un golpe en el mercado.

Tito Puccetti, narrador de Win Sports , aumentó la ilusión entre los hinchas rojiblancos. “ Me cuentan que Junior, sabiendo que es muy difícil, casi imposible, va a mandar una ofertica por alguien que quedó libre. Le va a decir véngase para acá, le tenemos este apartamento, lo que quiera de super tiendas Olímpica... No pierden nada”, dijo al aire en ‘Los Intocables’.

Ambos periodistas coincidieron en que el principal problema es que James quiere volver a Europa y tiene opciones en clubes de España e Inglaterra. El ‘10′ tiene hasta finales de agosto para concretar su regreso al ‘viejo continente’, en caso de no hacerlo podrá escuchar alternativas, aunque para ese entonces el mercado en Colombia ya habrá cerrado.

Fuad Char lo desmiente

Ante la ola de comentarios que generó dicho rumor, desde Junior emitieron una versión oficial a través de su máximo accionista, Fuad Char, que habló con El Heraldo y dejó claro que no existe nada referente a una oferta por James Rodríguez.

Char no descarta que pueda haber un fichaje antes del final del periodo de inscripciones, sin embargo, no cree que hagan un movimiento de tal envergadura. “Hasta cuando se cierre el libro de pases tenemos esa posibilidad”, afirmó.

Esta no es la primera vez que el máximo accionista descarta negociaciones por el exjugador del Real Madrid. En junio de este mismo año, antes del inicio de la Copa América, había cortado de raíz el supuesto interés en fichar a James o a Juanfer Quintero.

“No, no. Nosotros, oficialmente, el club, no ha hecho ningún contacto con ellos por interés de nosotros. El equipo que tenemos es este que terminó el primer semestre con estos cuatro refuerzos que estamos buscando, los dos volantes, el marcador derecho y el delantero por izquierda”, señaló en ese entonces.