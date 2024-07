Esto respondió el árbitro de la final de Copa América sobre el penal que no le pitó a Selección Colombia

“Creo que no tuvimos la suerte necesaria, ellos la tuvieron y nosotros no. Creo que hicimos mucho mejor partido que Argentina, pero no tenemos que lamentarnos. Creo que nosotros desde el momento uno teníamos ganas de ganar, teníamos esa hambre. Pero bueno, creo que sucedieron ciertas cosas que no tenemos explicación, pero ya pasó“, indicó inicialmente.