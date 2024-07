Equipo europeo rompió el silencio sobre el fichaje de James Rodríguez: directivo dio respuesta oficial

James Rodríguez cuenta las horas para quedar como jugador libre en Brasil. Luego de varias semanas esperando por la decisión final, São Paulo entendió que el mediocampista colombiano no quiere seguir y buscará regresar a Europa apoyado en las buenas sensaciones que dejó en la Copa América 2024.

“ James es un nombre más de los que están saliendo. Jugador con una indudable trayectoria. Acostumbrado a competir en grandes equipos, pero no hay nada en ese perfil de jugador actualmente ”, aseguró Fajardo.

Mientras se jugaba la Copa América, el cucuteño sonó con fuerza para equipos como Villarreal, Atlético de Madrid y Celta de Vigo, que no llegaron a presentar una propuesta formal por su traspaso.

Ahora que saldrá libre y no depende de una negociación con São Paulo, James espera que se abra el panorama de opciones y pueda elegir la que más se ajuste a sus pretensiones económicas y deportivas.

España, su destino favorito

Antes de aterrizar en Olympiacos, James sonó para llegar al Valencia, pero nunca se avanzó en las negociaciones. “No estaría mal, pero no sé nada. Si es para allá me iría caminando, pero llegaría tarde porque ya el mercado ha cerrado. Es un gran club, ficharon a Cavani y si quieren alguien que lo asista ahí estoy yo”, dijo en agosto de 2022.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

James Rodríguez pierde otro interesado tras su salida de Sao Paulo | Foto: NurPhoto via Getty Images

“Yo me quise quedar en Bayern porque tenía la opción del Atlético. Iba a estar en casa, había nacido mi hijo Samuel, fue una opción más bien personal, pero son cosas que pasan en el fútbol, son decisiones que uno toma”, contó a principios del año pasado.

Las charlas estaban adelantadas y Diego Simeone había dado el ‘ok’ para contratarlo. “Tenía la opción del Atleti, un club bueno, estaba todo listo, iba a estar más cerca de mi hijo, estaba en casa. Así que quise irme y ahí fue cuando el presidente no me dejó salir, prácticamente me ha jodido un poco”, declaró en Twitch.