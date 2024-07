Futuro de James Rodríguez en Sao Paulo ya estaría decidido; esto dicen desde Brasil

| Foto: Anadolu via Getty Images

Esta vez, el comunicador dio a conocer que: “James Rodríguez, que se encuentra este domingo en Colombia, no volverá a presentarse mañana en São Paulo. Las partes negocian una rescisión contractual, que ya está avanzada. James ya ni siquiera debería entrenar para el club”.

Zubeldía habló sobre James después de la clasificación de Colombia a la final y sus palabras generaron polémica: “Creo que James está haciendo un gran campeonato, me alegra porque primero es jugador de São Paulo y segundo, aunque no lo conozco mucho, me imagino que es una buena persona”, dijo en una rueda de prensa.