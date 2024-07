Sergio Ramos ‘perreó’ al ritmo de Karol G y disfrutó su concierto en el Santiago Bernabéu

Sergio Ramos asistió al último concierto de Karol G

Tras su llegada a España, país en el que Karol G tiene programados algunos de los shows más importantes de toda su gira, ofreció inolvidables presentaciones en el Santiago Bernabéu , estadio que está adecuado para cuidar la gramilla de la cancha en este tipo de eventos para no perjudicar el rendimiento de los jugadores en los partidos que se desarrollan días después.

Usuarios en redes sociales se manifestaron sobre el video del jugador en el concierto

“Ay me encanta, jaja tiene todo el flow”, “¿Quién diría que a Sergio le gustaba la música de Karol G? Me encanta que la haya apoyado”, “Los españoles apoyando a Colombia, me gusta”, “Que chévere verlos juntos” y “Los amo a los dos”, son algunos de los comentarios que se leen en las citas y respuestas del video, que fue publicado en la cuenta oficial de los fans del Real Madrid, equipo en el que jugó Ramos.