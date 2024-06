¿James Rodríguez a Junior? Fuad Char se pronunció y contó toda la verdad sobre el fichaje

James Rodríguez iniciará la Copa América 2024 pendiente de definir su futuro. El cucuteño tiene los días contados en São Paulo y por ahora no tiene destino definido a la espera de las ofertas que puedan llegar dependiendo su rendimiento con la Selección Colombia.

James aseguró que el conjunto xeneize todavía no hace parte de su proyecto y confirmó que la decisión sobre su futuro se tomará solo después de terminado el certamen continental en el que Colombia acude como uno de los candidatos al título.

Otra de las opciones que se llegaron a rumorar era volver al fútbol colombiano, sin embargo, las pretensiones económicas del jugador no permiten que este sueño sea una posibilidad real.

“No, no. Nosotros, oficialmente, el club, no ha hecho ningún contacto con ellos por interés de nosotros. El equipo que tenemos es este que terminó el primer semestre con estos cuatro refuerzos que estamos buscando, los dos volantes, el marcador derecho y el delantero por izquierda”, dijo en El Heraldo cuando le preguntaron si estaban interesados en traer a James Rodríguez o a Juan Fernando Quintero.