Fuerte advertencia para James Rodríguez sobre su regreso a São Paulo: “Será mal recibido, pasará por el callejón del castigo”

No se olvidan de James

Desde que llegó a la selección y recibió la confianza de Néstor Lorenzo, el cucuteño cambió por completo al panorama que vivía en São Paulo, club con el que tiene contrato, pero no juega después de ser ‘borrado’ por el técnico Luis Zubeldía, con quien no tiene una buena relación.

Las grandes actuaciones de Rodríguez en Copa América no pasan desapercibidas en Brasil, donde al parecer no están muy contentos con él y le auguran un mal regreso. El periodista Arnaldo Ribeiro, quien ya anteriormente ha lanzado fuertes críticas en contra del colombiano, señaló que James no tendrá el mejor regreso al equipo una vez finalice su participación en el torneo continental.

Ribeiro sostuvo que las presentaciones del exjugador del Everton no han caído de la mejor manera en los integrantes de la institución paulista. “Las actuaciones de James, en los jugadores, en la comisión técnica y en los directores del São Paulo, en vez de mostrar entusiasmo por la vida, concluyeron que el jugador no quería y no quería y no se esforzó”, manifestó.