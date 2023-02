Futbolista de la liga española se declara homosexual con emotivo video: “no quiero esconderme más”

La discriminación ha sido uno de los principales problemas con los que ha tenido que lidiar la Fifa en los últimos años. El racismo es sin duda el mayor foco de atención, sin embargo, el tabú de la homosexualidad en el ‘deporte rey’ ha dejado grandes debates a lo largo de los años.

Muchos rumores y declaraciones de exjugadores apuntan a que varios futbolistas han pasado toda su carrera ocultando su inclinación sexual por miedo a recibir comentarios en los estadios, lo que ha provocado que sean pocos los casos de aquellos valientes que deciden contarle al mundo su ‘secreto’ mejor guardado.

Esta vez fue el checo Jakub Jankto el que dejó a un lado los estereotipos para confesar su homosexualidad con un emotivo video a través de redes sociales. En primer plano y con fondo oscuro, el hoy futbolista del Getafe, pero cedido al Sparta Praga, confesó todo.

Jankto también ha sido internacional con la selección de República Checa - Foto: Getty Images

“Como todos, tengo mis fortalezas. Tengo mis debilidades. Tengo una familia. Tengo mis amigos. Tengo un trabajo, que llevo haciendo lo mejor que puedo desde hace años, con seriedad, profesionalidad y pasión”, inicia el mensaje del volante checo.

Mirando a la cámara, Jankto manifiesta que “como todos, también quiero vivir mi vida en libertad. Sin miedos. Sin prejuicios. Sin violencia. Pero con amor. Soy homosexual y no quiero esconderme más”.

Jankto le contó al mundo su deseo de vivir en libertad - Foto: Captura video @jakubjanktojr

Los primeros en reaccionar a este sorpresivo anuncio han sido los dos clubes más recientes de su carrera deportiva. “Jakub Jankto habló abiertamente sobre su orientación sexual con la directiva, el entrenador y los compañeros del club hace algún tiempo. Todo lo demás es su vida personal. No hay más comentarios, no hay más preguntas. Tienes nuestro apoyo. Vive tu vida, Jacob. Nada más importa”, publicó el Sparta Praga.

Jankto, de 27 años, fichó en 2021 por el Getafe procedente de la Sampdoria. Con el cuadro azulón disputó solo 14 encuentros de LaLiga Santander por culpa de una lesión antes de volver a la República Checa en agosto de 2022 tras ser cedido al Sparta de Praga. Como internacional checo, ha disputado 45 encuentros y ha anotado cuatro goles, participando también en la Eurocopa 2020.

“Nuestro máximo respeto y apoyo incondicional a nuestro futbolista Jakub Jankto”, escribió el equipo español, republicando el emotivo video que ya le da la vuelta al mundo este lunes.

Jankto disputando un balón contra el colombiano Helibelton Palacios - Foto: Getty Images

Otro caso de ejemplo

La confesión de Jankto llega un par de meses después del Mundial de Qatar 2022, en el que se trató con gran polémica el tema de la homosexualidad. Por ejemplo, cabe recordar el partido en el que Manuel Neuer, capitán de Alemania, pretendía usar un brazalete con la bandera alusiva a la comunidad LGBTI, sin embargo, la Fifa lo amenazó con sancionarlo si lo portaba.

Al final, Neuer no usó dicho brazalete y tampoco lo pudieron hacer los capitanes de las otras selecciones que habían llegado a un acuerdo. En respuesta, los germanos se tomaron una foto tapándose la boca antes del primer partido del Mundial contra Japón.

Los jugadores de la selección de Alemania posando para la foto del equipo mientras se tapan la boca durante el partido de fútbol del grupo E de la Copa Mundial entre Alemania y Japón - Foto: AP

Joshua Cavallo, jugador australiano de 21 años, ya había revolucionado las redes sociales en octubre de 2021 con un par de publicaciones en las que se confesaba abiertamente homosexual. “Tratar de rendir al máximo de tu capacidad y mantener esta doble vida es agotador, es algo que nadie quiere experimentar”, aseguró en el vídeo.

“Al crecer, siempre he sentido la necesidad de esconderme porque me daba vergüenza, vergüenza de no poder hacer lo que amaba y ser gay. Esconderme de quien realmente era para cumplir el que era mi sueño desde niño. Todo lo que quería era jugar al fútbol y ser tratado con igualdad”, añadió Cavallo, que recibió las felicitaciones de varias de las estrellas del fútbol mundial, entre ellas Gerard Piqué, Antoine Griezmann y clubes de renombre como el Arsenal y el Barcelona.