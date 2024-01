Futuro de Jürgen Klopp daría radical giro tras irse del Liverpool; ya tomó una decisión

En cuanto al futuro de Klopp, sin embargo, habría un giro drástico en el que cabe la posibilidad que no vuelva a dirigir, por lo menos en la próxima temporada. “Sé que no puedo hacer este trabajo bien en el futuro, pero sí ahora. Los mejores recuerdos están por llegar. Tienes que ser la mejor versión de ti para un club como el Liverpool, y no puedo hacerlo con tres ruedas ”, afirmó en conferencia de prensa.

Klopp tiene decidido tomar un descanso, pero no sabe si volverá en algún momento. “Lo que pase en el futuro no lo sé ahora. Ningún equipo ni selección en el próximo año, ningún club inglés, eso lo puedo prometer. Aunque no tenga nada para comer, eso no pasará”, sentenció.