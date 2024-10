Habla motociclista atropellado por Alfredo Morelos y hace grave denuncia: “Me destruyó la vida”

Alfredo Morelos no se va de Atlético Nacional. Tras hacer pública su versión del accidente que protagonizó el pasado miércoles 23 de octubre, el delantero cordobés volverá a los entrenamientos con el cuadro verdolaga y quedará a disposición del técnico Efraín Juárez.

Una semana después de lo sucedido, Dávila rompió el silencio y denunció que no ha recibido nada de parte del futbolista. “Eso es mentira. Él no nos ha acompañado en nada, esto lo hemos afrontado solos como familia”, indicó en declaraciones para Mi Oriente .

“Tengo 27 años, soy técnico en el Aeropuerto José María Córdova de Rionegro. El día del accidente yo iba para el trabajo. La verdad siento que destruyó mi vida, no sé si voy a volver a caminar de manera normal”, relató el motociclista.

“En el momento del accidente nunca me enteré (de que era el futbolista de Nacional), tampoco me importa, yo no busco fama, soy una persona muy trabajadora”, sentenció.