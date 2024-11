“Hay algo más”: destapan ‘verdad’ sobre por qué no renovaría aún Rafael Dudamel con Bucaramanga

No obstante, en las últimas horas hay zozobra en el cuadro bumangués. Varias fuentes señalan que Rafael Dudamel, el flamante entrenador del equipo campeón, aún no habría llegado a un acuerdo para su renovación de contrato. Por tanto, habrá que esperar las decisiones definitivas respecto al tema, pues según su visión y proyecto armarían la nómina para el próximo año.

Luego, siguió: “Averiguando con el entorno de Dudamel, ellos entienden que no es automática la extensión de contrato, sino que él tiene que autorizar. En eso están, todavía no se han puesto de acuerdo y la renovación, hoy (21 de noviembre) no está firmada”.

El comunicador fue claro: según las fuentes que consultó, y la situación conocida, él cree que “hay algo más que tiene Rafael Dudamel. Para mí, tiene una oferta del exterior Rafael Dudamel y esto ha hecho que no haya dado el paso para que él no pueda firmar su contrato de renovación con el Atlético Bucaramanga”. Además, no ignoró que, tal vez, las cifras entre las partes no convenzan al venezolano.