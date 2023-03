Hernán Torres se pegó tremendo susto con ‘pesada’ canción de rock en rueda de prensa del Tolima y luego enfureció

Sucedió luego del empate a un gol con Atlético Bucaramanga. Al DT casi no lo dejan dar su versión sobre lo que ocurrió en el partido.

El fútbol no solamente da de qué hablar sobre lo que ocurre dentro de la cancha, sino también fuera de ella, pues no en vano, una vez terminan los partidos, los directores técnicos realizan un balance sobre lo ocurrido en conferencia de prensa. Pero conversar con los medios de comunicación no es tarea fácil: a las preguntas incómodas de algunos periodistas que cumplen su trabajo se suman las interrupciones inesperadas que impiden a los entrenadores hablar sin fluidez, como le ocurrió a Hernán Torres.

Una vez terminó el empate a un gol entre Deportes Tolima y Atlético Bucaramanga, el DT del conjunto Pijao fue preguntado por qué se la jugó con Juan Fernando Caicedo y Diego Herazo en el frente ofensivo al final del compromiso, dado que ambos son centrodelanteros y pocas veces ha apostado por los dos en simultáneo. Sin embargo, no pudo responder con tranquilidad, porque fue interrumpido por una canción.

No se supo quién la puso o si se trató del tono de llamada del celular de un asistente, pero una canción de rock asustó y generó molestia en Hernán Torres, que miró de lado a lado de la sala de prensa para ver de dónde provenía.

“¿Cómo se las arregló, desde el plan de juego, para terminar con Juan Fernando Caicedo y Diego Herazo arriba?”, fue la pregunta que le hizo un periodista al DT.

“Bueno, yo creo que la inclusión de Caicedo y Herazo nos ayudó a tratar de controlar el rival, de aguantar la pelota, de tenerla. Caicedo es un jugador que...”, fue interrumpido Hernán Torres.

Luego de unos segundos, el entrenador de Tolima, hoy décimo segundo en la Liga BetPlay, continuó con su respuesta, pero, una vez más, fue interrumpido. Tras otro fragmento de la canción de rock, no le quedó más que guardar silencio unos instantes.

“... Sabemos que es un jugador que está sobre los centrales, luchando con ellos. Debíamos tener a alguien que los aguantara como los aguantó Caicedo, ¿no? Y lo de Herazo era duro al costado, pero cuando Caicedo hiciera la diagonal hacia donde iba la pelota, él tenía que cerrar. La idea era aguantarles, tenerlos lejos de nuestro arco”, agregó finalmente.

Ya luego, sin menos molestia por las interrupciones, elogió a su rival: “Sabemos que Bucaramanga tiene un volante de equilibrio con Mejía, bien parado y ordenado. Bucaramanga fue un equipo arrollador, intenso de la mitad de la cancha hacia adelante y con jugadores técnicos que corren, se mueven, no juegan parados, rotan la posiciones”.

Tolima, a espera de rival en la Copa Sudamericana

El sorteo de la Copa Sudamericana, en la que también habrá tres clubes representando a Colombia, se realizará el lunes 27 de marzo, minutos antes del sorteo de la Copa Libertadores, en una ceremonia programada en Luque (Paraguay), donde se ubica la sede de la Conmebol.

En el certamen participarán Independiente Santa Fe, que derrotó a Águilas de Rionegro en la fase previa para obtener un cupo en la fase de grupos, y Deportes Tolima, que dejó en el camino a Junior de Barranquilla, que recién está estrenando a Bolillo Gómez como director técnico.

Millonarios será el tercer equipo cafetero en la Copa Sudamericana, pues obtuvo un cupo al avanzar a la fase tres de la Copa Libertadores, de la que fue eliminado ante Atlético Mineiro.

Valga recordar que en la Copa Sudamericana pasan a los octavos de final solo el líder de grupo, mientras que los otros tres clubes quedan eliminados, donde se enfrentarán con quienes ocuparon la tercera plaza en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Así, pues, los cafeteros deberán situarse primeros si quieren protagonizar este certamen.