A Leonardo Castro le cobran el abandono a Pereira tras la eliminación de Millonarios de Copa Libertadores

Aunque algunos daban por sentada la eliminación de Millonarios de la Copa Libertadores, dada la superioridad del rival al que enfrentaba, la derrota 1-3 ante Atlético Mineiro continúa generando reacciones, pero, sobre todo, críticas hacia algunos jugadores.

Entre los futbolistas de la escuadra albiazul que fueron cuestionados sobresale el delantero Leonardo Castro, que si bien no escatimó una sola gota de sudor, no pudo ser determinante en el partido. De hecho, en los primeros minutos del compromiso, tuvo cómo dejar mano a mano a Macalister Silva con el guardameta rival para que abriera el marcador, pero su demora en el momento de brindar la asistencia se tradujo en una opción desperdiciada.

Castro tampoco aportó en el encuentro de ida, en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, aunque hizo parte de la nómina titular. Ese día, quien anotó para Millonarios en el empate a un gol fue el capitán, Mackalister Silva.

Leonardo Castro, delantero titular en Millonarios. - Foto: Prensa Millonarios FC

Pero las críticas contra Leonardo Castro no solo pasan por su nivel futbolístico en la tercera fase de la Copa Libertadores, en la que Millonarios aspiraba a vencer a Atlético Mineiro y avanzar a la fase de grupos, sino por la decisión de abandonar al Deportivo Pereira este año, aunque su decisión le pasó cuenta de cobro.

Leonardo Castro fue el goleador de Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2022 II, la primera estrella del conjunto Matecaña, razón por la que tenía un cupo asegurado en la fase de grupos de la Copa Libertadores, es decir, a la que buscaba avanzar Millonarios. Sin embargo, prefirió fichar por el equipo albiazul esta temporada, quizá porque allí se le pagaba más y al tratarse de un equipo de renombre.

Hoy, no obstante, el fútbol le está mostrando que a lo mejor su decisión no fue la adecuada. Si no hubiera aceptado la oferta de jugar en Millonarios, estaría ad portas de jugar mínimo seis partidos con Deportivo Pereira en la fase principal del certamen y, a lo mejor, hacer vitrina para dar un salto al balompié internacional.

Leonardo Castro, goleador de Deportivo Pereira en la Liga BetPlay 2022 II. - Foto: Dimayor

En ese contexto, Castro fue criticado por la periodista Clara Tamara Vergel, de DirecTV Sports, que no dejó de lanzarle dardos en Twitter durante el compromiso de Millonarios ante Atlético Mineiro en Belo Horizonte.

“Me encanta que pregunto por Leo Castro y Millos y se les nota el dolor. Sóbate que no hay pomada”, dice un trino de la periodista que minutos antes había preguntado qué pensaría el jugador antioqueño, al parecer haciendo alusión a su decisión de cambiar al Pereira por el equipo embajador.

Me encanta q pregunto por Leo Castro y Millos y se les nota el dolor. Sóbate q no hay pomada 🥹 https://t.co/Z5cht1nr8Z — Clara Támara V (@ClaraTamaraV) March 16, 2023

Ahora bien, no fueron las únicas críticas contra Leonardo Castro. En Twitter, hubo más de uno que le recordó su título con Pereira y sugirió que debió quedarse ahí.

Leo Castro en Diciembre en #CopaLibertadores / Leo Castro en Febrero ELIMINADO en Pre Copa Libertadores. pic.twitter.com/5SgrKIt4fr — La Eufemística (@LaEufemistica) March 16, 2023

El golazo de Hulk ante Millonarios

Atlético Mineiro ganó y clasificó ante un Millonarios que se quedó afuera de la Copa Libertadores. Los brasileños se impusieron el miércoles 15 de marzo por el juego de vuelta en la fase 3, por un amplio marcador de 3-1, que tuvo la joya del golazo de Hulk.

Cuando el marcador se encontraba 2-0 a favor de los suyos, el experimentado jugador sacó de la galera su talento y con una especie de tijera, desde el borde del área, batió la portería de Montero, que nada pudo hacer para aguar la fiesta.

Hulk, exjugador de Porto y la selección de Brasil. - Foto: AFP

Los miles de aficionados del equipo galo gritaron a rabiar esta pintura, que le empieza a dar la vuelta al mundo, mientras los hinchas de Millonarios se resignaron a la eliminación del máximo certamen continental a nivel de clubes, aunque tendrán como consuelo que disputará la Copa Sudamericana. Eso sí, Fernando Uribe descontó para el 3-1 final.