Hincha se cansó de Luis Díaz y lo increpó por su nivel con la Selección Colombia: “Te pesa esa camiseta”

La Selección de Colombia recibirá este martes, 15 de octubre, a partir de las 3:30 de la tarde, a Chile en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, por una nueva fecha de las eliminatorias al Mundial del 2026. Los dirigidos por Néstor Lorenzo buscarán hacerse con los tres puntos tras no poder sumar contra Bolivia en El Alto.

Sin embargo, en esta ocasión hubo una situación particular que tuvo como protagonistas a un fanático que estaba en el sitio y a Luis Díaz, una de las principales caras con las que hoy cuenta la escuadra nacional, es una de las ‘armas’ fijas de Néstor Lorenzo para cada juego. Todo quedó grabado en un video que se ha hecho viral en las redes sociales.

Según se observa en las imágenes, el futbolista del Liverpool se encontraba con sus compañeros y en un momento decidió acercarse hasta donde estaba la fanaticada. Tras esto, uno de los hinchas no dudó en cuestionarlo por las recientes actuaciones que ha tenido con la Selección Colombia.

Mientras que la gran mayoría de personas le gritaba “Lucho” y se escuchaban muy emocionadas, el hombre en cuestión comenzó a criticarlo asegurándole al guajiro que no debería ponerse nunca más la camiseta amarilla.

“¡Hey, te pesa esa camiseta! Te pesa, te pesa esa camiseta. Te pesa la de Colombia, no te la pongas”, se le escucha decir en repetidas oportunidades. Mientras esto ocurría, el ‘número 7′ simplemente firmaba una de las prendas que le había pasado uno de sus seguidores, por lo que parece que las palabras de la persona no las escuchó o, por lo menos, decidió no prestarle atención.