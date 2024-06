Hinchas de Chile le revivieron triste capítulo a Leo Messi con Argentina: calentaron el choque en Copa América

Renuncia de Leo Messi a Argentina

Uno de los capítulos más duros de la carrera de la estrella argentina, fue el día que, por iniciativa propia, decidió dar un paso al costado: “Ya está, lo intenté mucho, es increíble, pero no se da. Se terminó para mí la selección ”. “Me duele no ser campeón con Argentina”, agregó.

Justamente, fue luego de fallar ante Chile en la tanda de penales que definía al campeón de la Copa América 2016: “Ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con Argentina, pero es así. No se dio y lamentablemente me voy sin poder conseguirlo”