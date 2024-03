Hinchas de Millonarios se ilusionan: una nueva oferta por Falcao sacudiría el FPC

Radamel ‘El Tigre’ Falcao ha sido por años uno de los deseos más grandes de Millonarios y toda su hinchada azul capitalina. El interés ha sido tan grande que su fichaje se intentó en el pasado mercado estival y nuevamente en invierno, de acuerdo con el diario español AS .

Teniendo en cuenta que el contrato de Falcao con el Rayo Vallecano culmina en el mes de junio, Millonarios no dará marcha atrás y volverá a hacerle frente al fichaje del samario para convencer al ídolo de muchos colombianos de sumarse al plantel del profe Gamero.

| Foto: Anadolu Agency via Getty Images

“Según ha podido saber AS, Millonarios no se dará por vencido y volverá al ataque para hacerse con el actual delantero del Rayo, que termina contrato con los vallecanos este mes de junio. Tratarán de convencer a la estrella cafetera a través de diferentes factores, como el deportivo, el económico y, sobre todo, el sentimental, puesto que esta decisión supondría volver a su país”, señaló AS.