Nacional rompe el silencio por la crisis; ¿hay remezón en la directiva? Esto es lo que se sabe

“Para mí, Nacional ha sido un equipo muy grande. En mi carrera ha sido lo mejor y me ha permitido jugar en el equipo más grande del país, ganar títulos y ser ídolo. Cuando uno se viste de verde y blanco es algo increíble, ver a todo el estadio coreando el nombre de uno, se me pone la piel de gallina. La decisión no fue fácil, pero hace parte del fútbol y de la familia, creo que hasta acá visto esta camiseta”.