Hinchas estallan contra Néstor Lorenzo por ausencia de figura que la rompe en Italia

Cada vez que sale la lista oficial de jugadores convocados de la Selección Colombia siempre hay espacio para la polémica y las críticas por la presencia o la ausencia de ciertos jugadores, y la lista que salió este jueves para los duelos ante Bolivia y Chile no fue la excepción.

El entrenador Argentino Néstor Lorenzo tomó la decisión de convocar a los porteros Camilo Vargas, Kevin Mier y Álvaro Montero, este último generó gran controversia entre los hinchas de la tricolor, pues consideran que e l portero de Millonarios no tiene las cualidades ni las habilidades necesarias para integrar la selección.

Muchos hinchas confiaban en que Vásquez, que ha tenido un inicio de temporada espectacular, estuviera en la lista, y al no confirmarse su presencia para los duelos por la Eliminatoria Sudamericana, expresaron toda su molestia e ira en las redes sociales.

De los 6 juegos que ha disputado por la Serie A, el Empoli salió victorioso en dos encuentros y logró empatar en los cuatro restantes, por lo que aún no ha perdido por liga, y muchos de los hinchas aseguran que esta buena forma del modesto club italiano se debe al buen actuar del portero colombiano Vásquez.

Estas son algunas de las críticas por la ausencia de Vásquez.

Los hinchas acudieron a las redes sociales para sacar su frustración por la no convocatoria de Vásquez y el llamado de montero.

“El tronco de Montero convocado y no está Devis Vásquez arquero sensación en la liga italiana (…) Deivis Vasquez tiene 6 vallas invictas en 8 partidos de la serie A, en la mayoría saliendo figura, pero van y llaman Montero (…) Volvió Matheus Uribe y sigue la dictadura de Montero teniendo a Devis Vasquez”, fueron algunas de las críticas.

El tronco de Montero convocado y no esta Devis Vásquez arquero sensación en la liga italiana. 🙉🙊 https://t.co/LTvaKn6WBV

Es una vergüenza con Devis Vasquez que convoquen al muerto de Montero por encima de el. Un muchacho que lleva dos goles en contra en los últimos 7 partidos en un equipo como el Empoli pide selección a gritos. No sé entiende los méritos de ese muero pa estar en @FCFSeleccionCol https://t.co/KZQNaQfZDp

Convocados de Bolivia para enfrentar a Colombia por Eliminatoria

Arqueros: Guillermo Viscarra (The Strongest), Bruno Poveda (Wilstermann) y Alejandro Torres (Oriente Petrolero).

Defensores: Diego Medina (Always Ready), Yomar Rocha (Bolívar), Roberto Carlos Fernández (Akron, Rusia), Luis Paz (Bolívar), Luis Haquin (Ponte Preta, Brasil), Pablo Vaca (Always Ready), Marcelo Suárez (Always Ready), José Sagredo (Bolívar) y Sebastián Alvarez (Oriente Petrolero).