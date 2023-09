Ídolo de Nacional lanzó dura sentencia tras derrota en el ‘Clásico Paisa’: “no saben en qué equipo están”

La fuerte crítica de Macnelly Torres a Nacional

“A mí personalmente, hombre, lo de Nacional es tan preocupante. No tengo ni palabras para describir un equipo que no tiene argumentos, ni para defender, ni para atacar. Hoy lo de Nacional tocó fondo en cuanto al juego. No sé hace cuántos años no veía un clásico en el que Medellín fuera amo y señor de un partido”, indicó de entrada ‘Mac’, quien integró el plantel ganador de la Copa Libertadores en 2016.