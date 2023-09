🔴 Medellín vs. Atlético Nacional EN VIVO: siga aquí el minuto a minuto del clásico paisa por la Liga BetPlay

Siga ac√° el minuto a minuto

Ambos equipos se alistan para protagonizar uno de los partidos m√°s atractivos de la d√©cima jornada de la Liga BetPlay 2023-II , ya que se ubican en la parte alta de la tabla y una victoria no solo les permitir√≠a mantenerse en ese lugar privilegiado, sino que los acercar√≠a a√ļn m√°s a la clasificaci√≥n a los cuadrangulares finales.

El Medell√≠n llega a este enfrentamiento con un invicto de cuatro partidos sin conocer la derrota, pero en sus √ļltimos tres encuentros, no ha logrado obtener la victoria, empatando contra Jaguares, Boyac√° Chic√≥ y √Āguilas Doradas. Enfrente, el Atl√©tico Nacional se recupera tras su victoria por 2-0 sobre el Deportivo Pereira, dejando atr√°s las derrotas ante Millonarios y √Āguilas.

Arias contará con sus principales referentes, como Luciano Pons, Luis Orejuela y Edwin Cetré, aunque David Loaiza no estará disponible debido a razones personales. El reciente fichaje, Yairo Moreno, presentado la semana pasada, no ha sido convocado para este compromiso.

Sorpresa: Inglaterra no pudo con Ucrania y da√Ī√≥ su caminado en las eliminatorias a la Eurocopa 2024

Contexto: Sorpresa: Inglaterra no pudo con Ucrania y da√Ī√≥ su caminado en las eliminatorias a la Eurocopa 2024

‚ÄúNo alcanza con invitar al hincha a que venga, lo tienes que convencer. Yo noto que nuestra hinchada se est√° contagiando de a poco. En Monter√≠a no ganamos porque no dimos el golpe justo para ganar, pero la hinchada gan√≥, nos acompa√Ī√≥ hasta all√° con un calor b√°rbaro, alent√≥ desde el primer minuto hasta el √ļltimo y eso es lo que yo quiero‚ÄĚ, afirm√≥ el estratega del poderoso.