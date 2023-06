Ídolo del Medellín defendió a Paulo Autuori en Nacional; echó agua ‘sucia’ a los jugadores

Atlético Nacional pasa horas bastante amargas por estos días. La primera decepción se dio el pasado sábado cuando cayeron en la final histórica ante Millonarios en Bogotá, ahora, días después otra dura derrota se dio en el cierre de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, donde con un equipo plagado de juveniles no logró quedarse siquiera con el empate ante Patronato de Argentina, equipo de segundo división en dicho país.

Ante las críticas que han recaído en el entrenador Paulo Autuori, hubo un defensor inesperado en las últimas horas. Se trató del ídolo del Independiente Medellín, Mauricio Molina, quien en una intervención para ESPN, dejó ver su postura sobre los últimos dos juegos del cuadro verde, asegurando que la responsabilidad no era completa del entrenador, pues quienes habían jugado eran los que estaban adentro del campo.

Sobre la más reciente derrota en el certamen internacional, afirmó: “El golpe es más por toda la crisis que se ha armado al perder el título. No es que Nacional pone la sub 20 y tiene que ganarle a Patronato, por más débil que sea y que esté en la segunda; están en Copa Libertadores. Juntar un equipo casi de puros pelaos en una crisis con ambiente jodido, no es fácil sacar un partido adelante”.

Atlético Nacional vs Patronato - Fecha 6 - Copa Libertadores. - Foto: AFP

“No sé qué habrá pasado para dejar a los grandes por fuera y se presta para especulaciones”, complementó sobre la extraña nómina que pusieron los verdes en la noche del martes, donde los juveniles predominaban. “Para mí, Nacional debía tomar la decisión de intentar apagar la crisis con un resultado positivo. Había que poner todas las armas y no ver esta situación”, complementó.

Habiendo ya demostrado en parte que era defensor del señalado entrenador, mostró su afinidad con la manera en que Autuori afronta las ruedas de prensa y busca defender sus ideales: “Mi concepto es impopular y más en este momento. Yo estoy de acuerdo con Autuori. Sobra la forma como lo dice, pero si uno ve las ruedas de prensa de él es muy así, auténtico, seco y frentero”.

Molina también hizo referencia a las “excusas” que Autuori no quiso ofrecer por caer ante Millonarios: “A nosotros no nos gusta eso porque nos gusta que nos digan las cosas suavecito, pero intento meterme en lo que él siente cuando le dicen que tiene que pedir disculpas más allá de las decisiones equivocadas que ha tenido. Tiene que pedir disculpas un tipo que no va a entrenar, que está gordo y que no se cuida, ahí sí se debe una disculpa a la hinchada”.

Autuori escapó de las críticas por las dos derrotas consecutivas que acumuló el cuadro verdolaga. - Foto: Captura video ESPN

Entres los argumentos más polémicos de sus declaraciones, se fue en contra de los análisis que apuntan como el responsable al entrenador, para echar el agua ‘sucia’ a los jugadores: “Él no perdió los partidos. Para nosotros en nuestro análisis lo decimos, el partido al final no lo termina perdiéndolo y se fue a los penaltis, por más que a nosotros no nos guste y que esa imagen no corresponde a la historia de Nacional”.

Atlético Nacional cayó en los penales con Millonarios en la histórica final de la Liga Betplay 2023-I. - Foto: Getty Images

“Las dos últimas imágenes del Nacional finalista, la del Arrieto y la de Autuori, ¿Jugaban bien?, ninguno de los dos. A Autuori lo han puesto para iniciar un proyecto con jóvenes y los ha puesto; ha estado en un ambiente hostil y le han hecho la vida imposible en ese proceso. Tuvo en el camino el problema con Los Del Sur y directivos, y aún así quedó campeón de Superliga, clasificó al equipo a octavos de Libertadores y jugó una final que perdió en penaltis”, cerró de manera tajante.