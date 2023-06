¿El verdadero ‘clásico’ de Nacional? Alejandro ‘Lobo’ Guerra se unió al debate y armó un chispero en redes

Sin duda alguna, Atlético Nacional es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar en Sudamérica por los últimos días. Así como alguna vez fueron grandiosos los elogios al verdolaga, en esta oportunidad el subcampeonato de Liga BetPlay ante Millonarios, así como la posterior derrota ante Patronato de Paraná en Copa Libertadores, sin duda, desataron el revuelo de la crítica.

El cuadro paisa, a nivel de objetivos, tal vez no se vio mal parado por lo que obtuvo en este semestre; a pesar de todo, el contexto de Paulo Autuori y el rendimiento del equipo han dejado mucho que desear, incluso hasta el punto de que la afición estallara y pidiera la salida rápida del estratega brasileño.

Paulo Autouri, técnico de Nacional. - Foto: Long Visual Press/Universal Imag

En medio de toda esta coyuntura que involucra al club, se ha armado nuevamente la disputa de cuál es el verdadero clásico rival de Atlético Nacional. Unos tienen claro que es Millonarios, sobre todo por la final reciente; otros creen que el derbi paisa ante Independiente Medellín es el único, así como el de América de Cali.

Sin embargo, a través de un trino en su cuenta personal, uno de los recientes ídolos de Atlético Nacional expresó su opinión de cuál es el rival más importante del cuadro paisa, dejando claro que es el único y que no existe otro más.

El verdadero clásico para Alejandro Guerra

El exfutbolista venezolano Alejandro ‘Lobo’ Guerra, uno de los jugadores extranjeros más recordados en la historia del club, se salió de formalidades y les dejó claro a sus seguidores cuál es el único e irrefutable clásico del FPC, según él. Todos quedaron asombrados.

Según él, se trata del cotejo ante Once Caldas, el gran vencedor de la Copa Libertadores en 2004. Siendo los únicos equipos que han obtenido la ‘Gloria Eterna’, se le ha catalogado a dicho juego como el ‘clásico libertador’, según algunos.

“En el fútbol, cuando se habla de clásicos, hay que ir y revisar las vitrinas, las historias de los equipos. Ej. Barcelona vs. Real Madrid, Boca vs. River, Milán vs. Inter, Man. City vs. Man. United, etc., en Colombia, Atl. Nacional vs. O. Caldas, los demás juegos no son clásicos”, explicó Guerra a través de Twitter.

Alejandro Guerra, recordado volante de Nacional, dejó claro el clásico rival del equipo paisa. - Foto: Twitter personal

Como era de esperarse, el trino de Guerra desató todo tipo de reacciones. Unos están de acuerdo con el exjugador del verde, pero la gran mayoría se manifestó en desacuerdo con lo que expresó el venezolano.

Eso sí, de que es una voz autorizada, claro que lo es. Guerra logró un título de Liga con Nacional (Liga 2015-2), además de la Superliga de 2016 y la Copa Colombia ese mismo año; además, se le recuerda más por su labor en la segunda Copa Libertadores que obtuvo el club en sus vitrinas.

Alejandro 'Lobo' Guerra, uno de los extranjeros más recordados en Atlético Nacional. - Foto: Getty Images / Aldo Castillo

Cabe recordar que Guerra formó parte del equipo ideal del certamen continental en 2016, además de que se consagró como el primer futbolista venezolano campeón de dicha copa.

¿Para la inteligencia artificial, cuál es el único clásico de Atlético Nacional?

Haciéndole esta pregunta a ChatGPT, la principal inteligencia artificial que se está tornando más popular con el paso de los días, arrojó el resultado de que su único ‘clásico’ es con Independiente Medellín en el cotejo tradicional de su región.

“El único clásico tradicionalmente reconocido para el club Atlético Nacional es el llamado ‘clásico paisa’. Este enfrentamiento se da entre Atlético Nacional y su máximo rival, el Independiente Medellín, ambos equipos de la ciudad de Medellín, Colombia. El clásico paisa es uno de los partidos más destacados y esperados del fútbol colombiano, generando una gran rivalidad y pasión entre los seguidores de ambos equipos”, fue lo que indicó ChatGPT.