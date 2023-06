“Millos estaba muerto”: Tino Asprilla no les perdona a Autuori y a jugadores de Nacional perder la final

Millonarios se convirtió este sábado 24 de junio en el nuevo campeón del Fútbol Profesional Colombiano, luego de vencer por penales a Atlético Nacional, en la gran final de la Liga BetPlay 2023-1.

Pese a que empezó ganando con gol de Jefferson Duque, el conjunto dirigido por Paulo Autuori no supo manejar el resultado a su favor y terminó cayendo en la definición desde los doce pasos. Jarlan Barrera botó el penalti definitivo después de un terrible cobro.

Jarlan Barrera le hizo pasar un mal rato a Autuori. - Foto: Twitter

“Esto es así, esto es fútbol. Hablo siempre con los jugadores, el fútbol es vida y tenemos que saber vivir entre alegrías y tristezas, ahí entra un tema de equilibrio. Quedamos tristes, pero hemos logrado cosas como equipo, tenemos que progresar en muchas cosas y no cambia nada”, manifestó el técnico brasileño.

El nuevo título del equipo bogotano provocó todo tipo de reacciones y varias leyendas históricas del conjunto verde analizaron la derrota. Uno de los últimos en pronunciarse fue Faustino el ‘Tino’ Asprilla.

De acuerdo con el exdelantero, el entrenador verdolaga dirigió muy mal el segundo tiempo y no aprovechó las ventajas que le dejó Millonarios, que (según él) estaba muerto. Además, criticó a los jugadores por la distribución de los pateadores de los penales.

“Cuando Gamero se abre de patas y saca a los de marca para meter más delanteros, Nacional debió corregir las bandas y evitar que le hicieran centros. Tenían que obligar a jugar a Millonarios por dentro, pues en el primer tiempo se dieron cuenta que no tenía cómo filtrar una pelota. Estaban muertos”, indicó inicialmente.

Asprilla criticó al profesor Paulo Autuori. - Foto: Captura ESPN

El exjugador felicitó a Casale por el triunfo de Millonarios. - Foto: Captura de pantalla: @ESPNFutbolCol y @MillosFCoficial

Luego, sentenció: “yo no soy entrenador, pero mando a marcar los costados y que no me centren la pelota. Eso era muy fácil, eso lo leo hasta yo, que no soy entrenador. Candelo tenía que patear por encima de Cristian Zapata. Él tenía que cobrar y no Zapata”.

El exjugador de la Selección Colombia también aprovechó el espacio televisivo para felicitar públicamente a Antonio Casale, reconocido periodista deportivo, por el triunfo del equipo bogotano.

Pese a que primero elogió a Millonarios, el comentarista Carlos Antonio Vélez también se despachó en contra de Autuori y aseguró que Atlético Nacional no se merecía el papelón que hicieron al final del partido. Igualmente, cuestionó a Jarlan Barrera.

“¡Este es el premio a un proyecto! El Millos de la fantasía y el del gran juego no lo pudo ganar. La historia le debía a Gamero, gestor de un equipo de autor, lo que hoy logró. ¡Salud y felicitaciones! El nuevo Millos reivindicó al Millos de los dos años anteriores que merecía más, pero no ganó”, precisó.

Duras críticas de Carlos Antonio Vélez a Paulo Autuori. - Foto: Dimayor / Archivo SEMANA

Por último, concluyó: “El espectáculo de los cambios no se lo merece Nacional. Una falta de mando total. Además, metió a Barrera para que hiciera una sola cosa, marcar desde el punto penal y, por sobrado, la regaló. Fue campeón 40 minutos, pero al final se equivocaron”.

Cabe mencionar que las directivas del club verdolaga anunciaron recientemente que apoyaban el proceso del técnico brasileño, por lo cual este seguirá en su cargo y no saldrá, por el momento, de la institución.