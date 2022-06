Iker Casillas anda de paseo en Colombia y habló maravillas del país

“El riesgo es que te quieras quedar”, dice el famoso dicho que le ha caído como anillo al dedo a los exfutbolistas que por estos días andan disfrutando de los paisajes de Colombia. Carles Puyol estuvo esta semana atendiendo a medios de comunicación en Bogotá y visitando algunas otras ciudades de la costa atlántica como Barranquilla y Cartagena.

Pero no fue el único campeón del mundo en Sudáfrica 2010 que arribó al país por estos días, pues muy cerca tuvo a otra de las leyendas de la selección española. Se trata de Iker Casillas, el inolvidable exarquero del Real Madrid, que anda encantado con el clima, las costumbres y los sitios turísticos que le entrega la ciudad amurallada.

“¡Silencio, en Cartagena se rueda! ¡Menuda ciudad más bonita!”, escribió Casillas en su cuenta de Instagram junto a una foto de pie en las calles del centro histórico en la noche del viernes. El paseo continuó este sábado con la visita a algunos murales y calles emblemáticas de la capital bolivarense que le sacaron más de una sonrisa en medio de una visita para hacer parte de un evento con niños deportistas organizado por La Liga y Herbalife.

Iker recordó en otra publicación que ya le habían hablado “muy bien de Cartagena de Indias, pero hasta que no he venido a comprobarlo” no se ha dado cuenta de todo lo que tiene para entregar. “¡Es una ciudad increíble! ¡Enamorado de ella!”, agregó el español con una icónica foto acompañado de tres palenqueras.

Embajador de La Liga

A sus 41 años, Iker Casillas ya se encuentra retirado del profesionalismo, aunque no ha dejado del todo el fútbol y su capacidad de ser ejemplo para los niños que empiezan a forjar un camino con el sueño de saltar al campo del Santiago Bernabéu o levantar la copa del mundo como bien lo supo hacer en Sudáfrica 2010.

Su rol con La Liga es el de “embajador icónico”, pero a nivel profesional sigue trabajando con el Real Madrid como director de la Fundación encargada de labores sociales y diversas iniciativas para apoyar a los más desfavorecidos. “El club me dio una educación desde los 9 años, con sus valores, con su compromiso, su responsabilidad. Al final eres parte de la historia del club y eso va a estar ahí”, indicó el exguardameta.

Casillas fue compañero de dos de los jugadores colombianos más aclamados en los últimos tiempos, James Rodríguez en el conjunto merengue y un joven Luis Díaz que apenas empezaba a mostrar sus cualidades en el Porto. Sobre James, el español considera que “la exigencia del club es a diario. No vale solo hacer una temporada buena. Estuvo unos años maravillosos, fue campeón de Europa, un referente dentro de la plantilla”, dijo.

Acerca del guajiro del Liverpool, el exportero blanco aseguró que desde un principio “ya era un jugador rápido, desequilibrante. Creo que ha hecho lo que tenía que hacer: dar el salto de Sudamérica a una liga que te acomoda en Europa. El salto del Porto al Liverpool es algo notorio en el fútbol mundial. Estoy convencido que puede darle alegrías al conjunto inglés y a la Selección Colombia”.

“Me ha sorprendido. Cuando lo vi en el Porto era un jugador desequilibrante, pero dar ese cambio tan rápido me extrañó. Estoy convencido de que va a ser un jugador importante para Klopp”, vaticinó.

Casillas se despidió elogiando nuevamente a Colombia y su caluroso recibimiento en los últimos días. “Me parece un país maravilloso, una gente maravillosa. Espero que no sea la única vez que venga a Colombia, sino que vengan muchas más”, concluyó.