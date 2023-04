Inglaterra se rinde a los pies de Luis Díaz y lo comparan con leyenda mundial: “tiene una chispa de otro planeta”

Un total de tres partidos lleva el colombiano Luis Díaz desde su regreso con Liverpool y se ha logrado robar los elogios por su juego dentro del terreno. El atacante tuvo protagonismo este miércoles en el duelo que se llevó a cabo en la ciudad de Londres ante el West Ham. El atacante tuvo más de 30 minutos para demostrar su calidad en el terreno de juego, siendo incisivo en el ataque de su equipo.

Aunque no pudo anotar, el guajiro tuvo un par de aproximaciones al arco contrario. Incluso, el portero rival ahogó el que habría sido su primer grito en el regreso.

En otros números, Díaz tuvo una precisión del 87 % en pases, además de un 67 % de eficacia en los regates ante rivales. Su ingreso al terreno de juego le dio un plus al cuadro del Liverpool, que logró una importante victoria por 2-1, resultado que lo pone muy cerca de los puestos de Champions League.

Luis Díaz fue captado por los medios de Liverpool lanzando una arenga a los hinchas. - Foto: AFP

Ahora, tras la vuelta del extremo, en Inglaterra se han rendido a sus pies, pues Lucho ha dado un giro sustancial al Liverpool que ha encadenado varias victorias y que los tiene peleando por un cupo a la Champions League.

Es tan impactante la magnitud de la vuelta de Díaz, que incluso lo han comparado con una leyenda del fútbol neerlandés. El periodista Jordan Chamberlain, editor en Empire of the Kop y columnista en BBC Sport resaltó que el cafetero tiene un parecido en su juego con Arjen Robben, jugador que tuvo paso por clubes como Bayern Múnich y Real Madrid.

“Díaz tiene esa chispa y una habilidad técnica loca que lo hace impredecible. El colombiano puede vencer a un jugador por fuera, por dentro o simplemente driblar dentro del campo y crear diferentes ángulos de pase. A veces, parece un Arjen Robben diestro en el flanco izquierdo, capaz de moverse a una posición de tiro cortando repetidamente dentro del campo, pero a diferencia del legendario holandés, Díaz a menudo pasa desde estas áreas”, dijo el comunicador.

Luis Díaz tuvo más de 30 minutos en la victoria del Liverpool sobre West Ham. - Foto: Getty Images

Para el periodista, si Díaz no se hubiera lesionado, el Liverpool habría tenido gran protagonismo en esta temporada, tanto así, que pelearía por cosas importantes. “Díaz nos da algo para inspirar las siete victorias necesarias para hacer algo loco y contra viento y marea”, dijo.

Por otro lado, otro de los periodista del Empire of the Kop, como Max Rudd, pide que se le dé la titularidad al colombiano en esta recta final de la Premier. “Entendemos por qué Klopp está jugando a lo seguro en términos de la cantidad de minutos que le está dando a nuestro No. 23, pero ciertamente esperamos que no pase mucho tiempo antes de que lo veamos de regreso en el once inicial”.

Luis Díaz en el duelo contra West Ham. - Foto: Getty Images

Liverpool se prepara para el partido clave de Premier League ante el Tottenham, el próximo domingo 30 de abril a las 10:30 a.m. (hora colombiana). El equipo está a un punto de Europa League y a 6 unidades de Champions League. Esperan que Manchester United o Newcastle aflojen.