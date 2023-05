Iván René Valenciano se pronunció sobre caso Óscar Cortés y la Selección Colombia Sub 20: “El amor a la camiseta ya no existe”

Carlos Cortés sigue acaparando las páginas de la prensa deportiva, dada la posibilidad de buscar con Millonarios el título de la Liga BetPlay en lugar de disputar la Copa Mundial de Fútbol Sub 20 con la Selección Colombia. Su caso ha dado pie para que exjugadores como Iván René Valenciano den su opinión.

Este 1 de mayo, en el programa VBar de Caracol Radio, Valenciano afirmó que la Selección Colombia dejó de ser prioridad para los futbolistas cafeteros, dado que no necesitan hacer vitrina representando al país para ser transferidos al extranjero, como ocurría antes.

“Referente al tema de Selección Colombia, dejó de ser prioridad para los jugadores de fútbol, para los juveniles o aquellos que antes se esforzaban por estar en la Tricolor, vestir la camiseta, porque era una especie de vitrina, hoy no”, expuso el bombardero, muy recordado por los hinchas de Junior.

Valenciano incluso puso como ejemplo el caso de Yaser Asprilla, que por su nivel con Envigado fue vendido al Watford, del balompié inglés.

“Hoy Yaser Asprilla jugó en el Envigado, creo que no estuvo en Selección, y lo vendieron. No es culpa de los directivos ni de los jugadores. Si yo rindo y viene una oferta, como acaban de decir ustedes, por Carlos Cortés, a qué voy a ir a la Selección. Soy el primer que digo no, muchas gracias, voy a Europa, voy a ganar mi plata, para qué voy a ir a la Selección”, expuso.

Iván René Valenciano, hoy panelista en programas deportivos. - Foto: Captura de pantalla Win Sports +

Pese a que la culpa no la tiene ni el club ni el jugador, en el caso de Cortés, Valenciano opina que como ya los jugadores no necesitan brillar con la Selección para ser pretendidos, se ha perdido el amor por vestir la Tricolor.

“Entonces creo que está ese interés, que ya no hay, ya no hay esa exposición para estar en Selección, para que lo vendieran y para que lo vieran. Ya no, hay muchos equipos que no necesitan de eso, tienen muchos empresarios por fuera y pues negocian a los jugadores sin ningún tipo de problema. Eso del amor a la camiseta ya no existe”, concluyó.

Óscar Cortés, delantero de Millonarios. - Foto: Getty Images

También en el VBar, el periodista Diego Rueda aseguró que Millonarios informó a la Selección Colombia Sub-20 que no prestará a Carlos Cortés, dado que el equipo lo necesita para el cierre del rentado local y avanzar a octavos de final de la Copa Sudamericana. El conjunto albiazul, sin embargo, no ha emitido comunicados en sus canales oficiales.

No es obligatorio prestar jugadores para el Mundial Sub 20

Una de las principales preguntas acerca del Mundial Sub 20 es si los equipos están obligados a prestar sus futbolistas a las selecciones y la respuesta es desalentadora: no. Cada club está en la potestad de decidir si lo hace o no, según la Fifa.

“Para despejar todo tipo de dudas, el Mundial Sub 20 no está incluido en los calendarios Fifa, por lo que no hay obligación por parte de los clubes en ceder a sus jugadores”, informó el director de Competiciones de la Fifa, Jaime Yerza González.

Cortés celebrando uno de sus goles frente a Jaguares - Foto: Twitter @MillosFCOficial

El colaborador de la Fifa también dejó entrever que seguramente no habrá mayor inconveniente para que los equipos presten los jugadores, dado que para esas fechas estarán terminado temporada y casi que estará claro quiénes se coronarán campeones.

“Normalmente y, como saben, las federaciones se pondrán en contacto con los clubes donde tengan futbolistas que quieran llamar y acudir a la buena fe, porque a fin de cuentas, muchos equipos en Europa ya habrán terminado sus torneos o estarán cerca de terminarlo. Ya no tendrán chance de clasificar o coronarse campeones, entonces podrán liberarlos”, expuso Jaime Yerza González.