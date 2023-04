Mundial Argentina Sub-20: en la Selección Colombia peligra la participación de Jhon Jáder Durán, ¿por qué?

El próximo 20 de mayo comenzará uno de los máximos certámenes del balompié, el Mundial Argentina Sub-20, en el que seguramente brillarán las nuevas joyas de este deporte, si es que los clubes a los que pertenecen lo permiten.

Una de las principales preguntas acerca del torneo es si los equipos están obligados a prestar sus futbolistas a las selecciones y la respuesta es desalentadora: no. Cada club está en la potestad de decidir si lo hace o no, según la Fifa.

“Para despejar todo tipo de dudas, el Mundial Sub 20 no está incluido de los calendarios Fifa, por lo que no hay obligación por parte de los clubes en ceder a sus jugadores”, informó el director de Competiciones de la Fifa, Jaime Yerza González.

El colaborador de la Fifa también dejó entrever que seguramente no habrá mayor inconveniente para que los equipos presten los jugadores, dado que para esas fechas estarán terminado temporada y casi que estará claro quiénes se coronarán campeones.

“Normalmente y, como saben, las federaciones se pondrán en contacto con los clubes donde tengan futbolistas que quieran llamar y acudir a la buena fe, porque a fin de cuentas, muchos equipos en Europa ya habrán terminado sus torneos o estarán cerca de terminarlo. Ya no tendrán chance de clasificar o coronarse campeones, entonces podrán liberarlos”, expuso.

Jhon Jáder Durán arribó en 2023 a la Premier League. - Foto: Getty Images

En Colombia, específicamente, preocupa el caso de Jhon Jáder Durán, jugador del Aston Villa, que no fue cedido por el club para disputar el pasado Sudamericano Sub-20.

El delantero de 19 años ya debutó con la Selección Colombia de mayores, en la que se reportó con un gol en la victoria 2-1 sobre Japón, en el amistoso el pasado 28 de marzo, y puede ser un as bajo la manga para el DT de la Sub-20, Héctor Cárdenas, cuyo equipo ha sufrido por la falta de gol.

Por fortuna, la Premier League terminará el 28 de mayo, apenas una semana después de que comience el Mundial, pero dependerá de equipos como Aston Villa, que buscan la clasificación a torneos internacionales, si dan la posibilidad de que sus juveniles acaben la temporada antes.

En el caso de la Tricolor también genera incertidumbre si Gustavo Puerta Puerta contará con el permiso del Nuremberg y Daniel Luna con el de Mallorca.

Gustavo Puerta, capitán de la Selección Colombia Sub-20. - Foto: CONMEBOL

Así quedaron los grupos para el Mundial Sub-20

Al ser Argentina el anfitrión, los invitados a sacar cada una de las bolas fueron Juan Pablo Sorín y David Trezeguet, que aunque jugó para Francia, también tuvo su historia en ese país jugando para River Plate.

La primera selección en salir fue Argentina que, como anfitrión, tenía que estar ubicado en la primera posición del grupo A para ser protagonista del duelo inaugural el próximo 20 de mayo.

La Selección Colombia de Héctor Cárdenas, clasificada número 3 de la Conmebol, quedó ubicada en el grupo C, en el que el cabeza de serie es Senegal, que en la última edición alcanzó la fase de cuartos de final.

El sorteo del Mundial Sub-20 de Argentina se hizo en la sede de la Fifa en Zurich - Foto: FIFA+

El principal objetivo que se traza la Federación para este Mundial es superar o al menos repetir lo que se hizo en el año 2003, cuando la Tricolor obtuvo su mejor presentación en una cita orbital de esta categoría. En aquella oportunidad llegaron hasta semifinales y fueron eliminados por España, para después vencer a Argentina y firmar la medalla de bronce.

GRUPO A: Argentina, Nueva Zelanda, Uzbekistán y Guatemala.

GRUPO B: Estados Unidos, Ecuador, Fiyi y Eslovaquia.

GRUPO C: Senegal, Colombia, Japón e Israel.

GRUPO D: Italia, Brasil, Nigeria y República Dominicana.

GRUPO E: Uruguay, Inglaterra, Irak y Túnez.

GRUPO F: Francia, Corea del Sur, Honduras y Gambia.