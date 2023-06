James Rodríguez eligió el equipo del FPC en el que desea jugar “desde niño”

El fútbol colombiano desde hace semanas se mantiene a la expectativa de cuál será el nuevo club para James Rodríguez. De momento, solo se ha visto al volante entrenar de manera personalizada, pero en próximos días se espera que llegue una propuesta que lo seduzca para continuar su carrera.

Hace un par de semanas, el colombiano fue enfático al decir que deseaba seguir vigente en Europa: “Quiero seguir en Europa, en donde pueda jugar cada tres días, porque me siento bien físicamente y puedo dar más, porque tengo talento y calidad; me encanta trabajar, soy un profesional, así muchos duden, pero no me importa lo que se diga sobre mí, yo sé lo que soy”.

Si bien ese anhelo del colombiano podría cumplirse, en esa misma entrevista le plantearon la posibilidad de jugar en la Liga BetPlay, a lo que este respondió: “Dentro de mis metas y prioridades no está venir ahora a Colombia, pero en unos años se puede dar”. Sobre los equipos que sigue, dijo: “Águilas juega bien y Millonarios con Gamero”.

James rompió el silencio sobre su situación actual. - Foto: Captura Youtube Noticias RCN (7:09): James Rodríguez: “soy súper profesional, así muchos duden”

Aunque en ese momento se decantó por esos, en las últimas horas reveló el equipo donde le “faltaría jugar” del fútbol colombiano y quisiera hacerlo antes de que termine su carrera: “Desde niño siempre quise jugar en el Deportes Tolima porque en el Tolima fue el equipo donde yo crecí, en Ibagué”, dijo sorprendiendo con su respuesta.

No te voy a negar que me joderia una barbaridad no verlo aunque sea una temporada con la camiseta del tolima pic.twitter.com/pFEqDhF8KS — ODY🥀 (@ODY__27) June 14, 2023

Aunque en una primera oportunidad fue claro que el cuadro pijao lo seducía, reafirmó su repuesta diciendo: “Fue el equipo que desde niño yo siempre lo vi, fue como ese sueño. Así que, creo que el Tolima, sí”.

Volverá a la acción

Desde que dio un paso al costado en el Olympiacos, club griego donde tampoco se concretó su renacer futbolístico, mucho se ha especulado sobre el futuro de James Rodríguez. Tanto así, que incluso se relacionó con clubes suramericanos con el poder adquisitivo para negociar con él, como Botafogo. Sin embargo, la única certeza del 10 colombiano hasta el momento es que jugará en la Kings League.

La tarde de este 12 de abril, Sergio ‘Kun’ Agüero, uno de los streamers que tiene equipo en el torneo organizado por Kosmos, empresa de la que es copropietario Gerard Piqué, afirmó que contará con James Rodríguez en su plantilla.

El exjugador de la selección de Argentina contó: “James, hablé y va a jugar Kunisports, lo anuncio. Cuando estuvo en Miami le hablé y acordamos”.

James Rodríguez y Piqué, unidos por la Kings League. - Foto: Getty Images e Instagram: @3gerardpique

Valga recordar que en este momento se está disputando la segunda temporada de la Kings League, un torneo de fútbol 7 en el que participan 12 equipos cuyos dueños son streamer o exfutbolistas, como el guardameta español Iker Casillas.

En cuanto a la primera temporada de la Kings League, llamó la atención por convocar a figuras como Ronaldinho y llenar el Camp Nou en la final, a la que Piqué llegó en helicóptero.

James Rodríguez pierde otro interesado tras su salida de Olympiacos. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Por el lado de James, ha estado en Colombia en los últimos días para estar pendiente del restaurante que abrió en un exclusivo sector de Bogotá, Arrogante, y para visitar una de las sucursales de Café Dos Molinos, en el centro comercial Portal 80.

Eso sí, de fútbol nada, razón por la que no fue tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para los siguientes partidos de la Selección Colombia.