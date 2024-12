⚡️ Once del Rayo Vallecano elegido por Íñigo Pérez para enfrentarse a @UnionistasCF . #UnionistasRayo #CopaDelRey pic.twitter.com/tMMHBttULK

Ahora, ante esta oportunidad manifiesta de mostrarse, se espera que la pueda aprovechar, y tenga un buen rendimiento para tener la oportunidad de, por qué no, convencer a su entrenador de que merece más minutos en el torneo español.

Así se juegan las llaves de Copa del Rey

Escucharon a la hinchada de Rayo

Días atrás, a través de un video del programa El Chiringuito TV , donde hubo varios aficionados del Rayo, a estos se les consultó sobre los pocos minutos de James, aún cuando el equipo no obtenía los mejores resultados.

Luego de eso, otro comentó al respecto y precisó: “Estamos hablando de un jugador que no hace falta ni que corra para que te meta un balón al hueco, al pie”.

James Rodríguez no juega en Rayo Vallecano por decisión de Iñigo Pérez | Foto: Getty Images, @elchiringuitotv

“Ha sido finalista de Copa América y que lo tenga en el banquillo… sin calentar, eso no puede ser”, sentenció otro.

“Yo creo que ha pasado algo en el vestuario, si no, no me lo explico”, terminó vaticinando quien cerró las opiniones.