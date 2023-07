James Rodríguez recrea el golazo de Brasil 2014 en un ‘picadito’ con amigos; el video sacó elogios

Para el ‘10′ no ha sido fácil mantenerse en forma al estar alejado de las canchas, sin embargo, su calidad sigue intacta como lo demuestran los videos que regularmente publica a través de redes sociales.

Una época dorada

La principal consecuencia de las que habla James, por la decisión de la FCF es no haber ido a Catar 2022. “No fue culpa nuestra, ni del cuerpo técnico. Esto es como en conjunto. No jugamos bien, estuvimos en siete partidos sin hacer goles, eso es mucho para unas eliminatorias. Cuando quieres ir a un Mundial, tienes que meter goles. Eso fue algo que tuvimos que asumir con responsabilidad. Pero el fútbol da muchas revanchas. Esperemos que para 2026 podamos estar”, sentenció.