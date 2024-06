James Rodríguez rompió el silencio y dijo cómo quiere que lo recuerden cuando se retire de la Selección Colombia

“ Para mí es un nuevo comienzo, el primer partido contra Bolivia y el partido 100. Tantos partidos que hay en las selecciones y justamente eso . Como lo dije antes, es un nuevo comienzo y esto confiando en eso. Mis sensaciones son únicas, estoy muy feliz de llegar a esta cifra tan importante, no cualquier jugador juega 100 partidos para su país”, dijo.

“Con el cuerpo técnico que me ha ayudado desde que llegaron, saben que esta camiseta yo la amo como a nadie. Es una camiseta que me causa muchas sensaciones, buenas. En los clubes creo que también he hecho las cosas bien, como muy buenos número; pero cuando juegas por tu país es otra cosa, tienes que darlo un poco más de lo que haces en clubes, porque estás jugando por un país, por tu gente”, expresó.