James Rodríguez vivió inesperada situación en Rayo Vallecano; dura protesta en su debut se hace viral

Un cuarto de hora más tarde, después de una genial parada de Sergio Herrera y un remate fuera de Isi Palazón, Ratiu no desaprovechó su oportunidad y confirmó la remontada del conjunto de Vallecas, que se dio el lujo de darle la bienvenida al volante cucuteño.

“Ayer volvimos a denunciar los horarios infames de LaLiga, contrarios a los intereses de los aficionados. No al fútbol entre semana. No al fútbol de las televisiones. Sí al fútbol de las aficiones. Gracias a todos los abonados y abonadas del Fondo por seguir la protesta. Sin lucha no hay victoria, pero tampoco existencia. ¡El fútbol es el fin de semana!”, precisó la barra en X.