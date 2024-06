Javier Hernández Bonnet contó la verdad y dijo por qué no transmiten toda la Copa América en Caracol

Brasil vs. Costa Rica: canal y hora para ver el otro partido del grupo de Colombia

Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol , habló con SEMANA y respondió a la pregunta de los televidentes: ¿por qué Caracol y RCN no están transmitiendo la mayoría de los partidos de la Copa América?

“Muchos piensan que nosotros gozamos con que RCN esté mal. No, al contrario. Esto nos afecta a todos porque esta es la industria de la televisión abierta y el día que vaya disminuyendo ese poder, entonces van disminuyendo los ingresos y todo eso”, dijo.

El periodista comentó, no obstante, que no será lo mismo para el Mundial de 2026. “Por fortuna ese Mundial ya está negociado. No se tienen tantos partidos como quisiéramos, pero tampoco tan pocos como quisiera la televisión cerrada”, sentenció.