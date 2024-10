Jhon Arias, dos días después de jugar con Colombia, sorprendió en Fluminense: video es tendencia

Jhon Arias, que fue titular ante Chile con la Selección Colombia, el martes,15 de octubre, por la novena jornada de las eliminatorias sudamericanas, anotó gol este jueves con Fluminense en el clásico contra Flamengo.

“Jhon Arias facturó el 0-2 de Fluminense nada menos que ante Flamengo. Segundo gol consecutivo del colombiano con el club brasileño”, dijo el comentarista y periodista argentino Juan Pablo Varsky, a través de su cuenta oficial de X, antes conocida mundialmente como Twitter.

“100 partidos jugados en Serie A Brasil alcanzó Jhon Arias en 4 temporadas consecutivas, todos con Fluminense. Así los celebró el chocoano, marcándole gol al Flamengo en el ‘Clásico de Multiditudes’, en el Fla-Flu. Jhon Arias es 7° colombiano con 100+ P.J en el Brasileirao”, dijo también en X Álvaro Hincapié.

“Entonces Jhon Arias llegó de selección después de jugar con Chile y le mete gol en el clásico a Flamengo. Cine”, agregó, por su parte y también en la red social en cuestión, el narrador Víctor Romero.

Entonces Jhon Arias llegó de selección después de jugar con Chile y le mete gol en el clásico a Flamengo.



Fluminense, tras el gol de Jhon, reaccionó con locura y en su tradicional portugués. “JHON ARIAS, A GENTE TE AMA MUITO! QUE PASSE DO MARTINELLI! E É GOL DO CRAQUE ÍDOLO BRABO! VAAAAAMMMOOOSS, TRICOOOOLOORRRR”, indicó.

Jhon Arias, que en Colombia tuvo paso por Independiente Santa Fe, América de Cali y Patriotas de Boyacá, es una de las piezas fundamentales de Néstor Lorenzo, director técnico de la tricolor. Es habitual titular en el combinado patrio.

Arias fue clave para Lorenzo en el triunfo ante Chile. Tras el juego, Néstor habló de los jugadores que dirige. “Estaba planificado de esa manera en cuanto a que tenemos un grupo muy parejo de jugadores en calidad y cantidad, lo cual nos da la posibilidad de ejercer ese tipo de variantes que no resienten el rendimiento, en Bolivia se hizo un buen partido, no se dio, pero hoy los que jugaron le dieron una energía al equipo que se vio. Da gusto trabajar con este grupo de jugadores que en calidad y cantidad está muy bien”, dijo, en palabras recogidas por As Colombia.

“Por el resultado de pronto ha sido completo en todo sentido, en lo defensivo y ofensivo, cuatro goles que no es poco en una Eliminatoria, creo que hemos tenido partidos que no se han definido de esa manera pero el equipo ha tenido un muy buen funcionamiento. No hemos creado tantas situaciones como hoy, pero hay varios partidos que me gustan del proceso”, incluyó.

Lorenzo, en la rueda de prensa, también abordó el tema de Jhon, pero no de Arias, sino de Córdoba, que por su actuación en el estadio Municipal de El Alto, ubicado a más de 4 mil metros sobre el nivel del mar, fue muy criticado.

“Todas las situaciones que tuvo, la mitad las generó él yendo al anticipo, al primer palo, generándose espacios, es un jugador que no se equivoca en la toma de decisiones. A veces la emboca y a veces no, pero estoy conforme con el trabajo que hace para el equipo. Hoy solo generó varias situaciones, nos da mucho y no me parecía justo sacarlo porque en las condiciones que jugamos en El Alto la pelota tiene otro comportamiento”, expresó.