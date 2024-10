Fluminense confirma la salida de Jhon Arias: directivo contó para dónde se va

¿Dónde jugará Jhon Arias?

Arias habló de su futuro

Al respecto de la pregunta que se hace toda la afición de Fluminense, respondió: “Creo que hoy, aparte de mi hija, que está en casa (risas), no se me pasa por la cabeza otra cosa que no sea mantener al Fluminense en primera división. Entonces no sé de qué hablas porque en casa es difícil ver televisión, ver cualquier cosa cuando tienes un niño pequeño”, explicó en declaraciones recogidas por Globo Esporte.