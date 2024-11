Para el equipo de Lorenzo y su grupo, la reciente doble jornada disputada en octubre supuso la pérdida de un largo invicto; sin embargo, esto no afectó su buen desempeño en las eliminatorias. Así, en los dos últimos partidos del año, tienen la oportunidad de sumar puntos y acercarse aún más a la clasificación.

En el ataque, que es una parte vital, los goles son prioridad y en este momento puede decirse que están garantizados por Jhon Jader Durán, que está en el mejor momento de su carrera, hasta ahora. Luis Díaz es otro, pero no viene teniendo regularidad en Liverpool.

Y resta un nombre, el de Jhon Córdoba, que en la más reciente citación con la Selección Colombia dilapidó en El Alto, ante Bolivia, opciones que hubieran evitado la derrota. Por estos fallos fue duramente señalado, al punto que Lorenzo, su papá y hasta exjugadores del equipo nacional, tuvieron que salir en su defensa para que no se ensañaran con él.

Luis Fernando Muriel, exjugador de selección y voz autorizada para hablar de la posición, soltó del caso de Córdoba: “Pasaron estos dos partidos que no pudo marcar con Bolivia, que no pudo marcar ante Chile y la gente ya empieza, pero cuando estaba la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero y esas cosas hacen que el jugador pierda confianza y eso no sirve (…) Toda crítica constructiva tomarla”.