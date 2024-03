Jorge Luis Pinto se atreve a comparar a histórico futbolista colombiano con Mbappé: “Era más habilidoso”

Pero Pinto también aprovechó su espacio para hablar sobre Rafael Santos Borré. “Yo siento que Borré es para jugar con dos delanteros, mas no de 9. Es un delantero para jugar más retrasado o por el costado, como jugaba en River. Pero 9 posicionado, no. Él no sabe pivotear, le cuesta. Él sabe romper, saber jugar de espaldas, de vez en cuando, pero no sabe pivotear. Y a veces no tiene claro el posesionamiento del cruce de pelota”, expresó.