José Pekerman influiría en la llegada de Ricardo Gareca al América de Cali; esta es la razón

Más allá de las versiones que salgan del directivo, hay una que llamó poderosamente la atención y que tiene que ver con otra oferta para Gareca. Se trata de una en la que el mismo Gómez aceptó que no tenían posibilidad de competir: “Queremos a Ricardo Gareca, pero apareció una oferta de la Selección de Chile que nosotros no podríamos superar . Igual tenemos otros candidatos”.

Como podría parecer apenas lógico, de ser real que los directivos australes estén en la búsqueda del argentino, estos pondrían unos topes salariales mucho más alto a los que le plantearía el América de Cali en Colombia. Además, que en Chile versiones hablan de que vería con mejores ojos volver a estar ligado a una selección y no seguir la ruta de los clubes.

José Pekerman influiría

En medio de toda esta situación, desde Chile surgió una información del periodista Rodrigo Hernández, en radio ADN, quien contó que el arribo de Gareca a dicho país no estaría completamente seguro. “Gareca no corre solo, Pékerman es la otra opción con fuerza, diría que están mano a mano. Es términos porcentuales es un 50% y 50%”, sentenció.

En caso de que todo marche en positivo y la elección no sea por el exseleccionador de Colombia, ya tendría fecha para empezar a trabajar: “Ricardo Gareca, para bien o para mal, se corta de aquí a fin de mes. Esperaba que fuera antes, pero es el timing planteado en la ANFP. No va al Preolímpico. La expectativa es que, si da el sí, estará trabajando a mitad de febrero”.

El periodista en mención, añade que Gareca podría escuchar la propuesta de América, pero no le llamaría del todo la atención: “Según lo que habló con la ANFP, evalúa una mala decisión, o no la mejor, haber ido a Vélez ,porque está al margen del día a día de ir a un club, en una dinámica que está ajeno”.

“Gareca ganó una plata en Perú que no va a ganar a Chile. La historia del banco es real. Hay que tener paciencia, no dar por cerrado, pero los términos económicos de Gareca todavía no están sobre la mesa y debería estar dentro de los próximos días”, cerró.